Calciomercato Milan, Krunic via? Colpo di scena: “Al suo posto può arrivare…”

Tra i giocatori col futuro in bilico al Milan c'è anche Rade Krunic, giocatore particolarmente chiacchierato già durante l'ultimo calciomercato estivo. C'erano infatti diversi interessamenti per il centrocampista bosniaco, ma mister Pioli ha spinto fortemente per trattenerlo a Milano. Anche per questo, a fine mercato, i vertici del Milan hanno avuto alcuni contatti con l'entourage di Krunic per imbastire i discorsi per il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2025).