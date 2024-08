Calciomercato Milan – Che follia! Gira questa voce: “Soldi più un giocatore”

Ci sono diversi temi aperti per quanto concerne il calciomercato del Milan, che continua a cercare rinforzi da regalare a Fonseca. Moncada e Ibrahimovic lavorano su più piste. Da Emerson Royal (sempre molto vicino) a Fofana, passando ovviamente anche per i vari Samardzic, Abraham e le varie alternative per ogni obiettivo di mercato. Praticamente tutti i nomi in orbita Milan sono accomunati dalle stesse dinamiche. I giocatori in questione spingono e vogliono fortemente il Milan, che però ha difficoltà a trovare gli accordi con i club di appartenenza di questi ragazzi. Ecco allora che si cercano soluzioni parallele per cercare di chiudere alcuni affari di calciomercato. A tal proposito, in queste ore si sta parlando di un'ipotesi che sta facendo discutere parecchio tutto l'ambiente rossonero <<<