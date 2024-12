Milan: esplode il mercato! Follia Leao, addio Tomori e colpo da 25 milioni

Come era ovvio, adesso il calciomercato sta entrando veramente nel vivo per quanto riguarda il Milan. Certo, c'è anche da pensare al campo e alla sfida contro la Roma. Ma i vertici rossoneri in questo momento sono concentrati e proiettati al mercato di gennaio e non solo. C'è da mettere in piedi un Milan più forte, a partire già dalla sessione invernale di riparazione. In programma infatti ci sarebbero diversi colpi e pure qualche possibile clamorosa sorpresa. E poi bisogna anche fare i conti con tante news e indiscrezioni che piovono da ogni parte che riguardano alcuni big rossoneri. Per fare il punto su tutto dunque, abbiamo racchiuso tutte le ultime notizie di calciomercato più grosse e rilevanti nella nostra consueta raffica rossonera con tante flash news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Da Leao a Tomori, fino ai colpi di mercato in entrata: iniziamo quindi subito la carrellata di notizie dalla prima che riguarda un obiettivo del Milan per gennaio <<<