Mercato Milan, Pedullà svela la news a sorpresa: “Circola un nome nuovo”

Altre due settimane a disposizione del Milan per muoversi sul mercato di gennaio e per riuscire a centrare gli obiettivi che Furlani, Moncada e soci si sono prefissati. La priorità - non è certo una sorpresa - rimane il difensore centrale. Il ritorno alla base di Matteo Gabbia non può bastare per arginare l'emergenza infortuni in quel reparto. Il Milan cerca dunque rinforzi, ma li vuole giustamente di qualità.