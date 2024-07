Mercato, Milan scatenato! Pedullà dà l’annuncio: “Accordo raggiunto con…” / News

Il Milan non vuole assolutamente fermarsi ad Alvaro Morata e sta preparando altri importanti colpi di mercato. Chiaramente c'è ancora tanto da fare durante questa sessione estiva di calciomercato, ma ora i rossoneri stanno accelerando molto seriamente su alcune piste. E, in particolare, per alcuni obiettivi nello specifico, per i quali potrebbe arrivare una svolta decisiva già nel corso dei prossimi giorni. A tal proposito, grandissima attenzione meritano le ultime news rivelate dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che ha parlato appunto degli ultimi sviluppi di casa Milan: ecco tutti i dettagli in merito <<<