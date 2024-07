Mercato Milan – Fonseca sogna di costruire questa formazione: fortissima! / News

Sta nascendo il nuovo Milan di Fonseca, che dopo questo mercato estivo cambierà decisamente volto rispetto a quello della scorsa stagione. Arriveranno diversi colpi importanti in entrata, il primo dei quali è Alvaro Morata per l'attacco. Dopo di lui, chiaramente, ne arriveranno altri. Ma ci saranno pure diverse cessioni, alcune anche importanti. Insomma, il Milan della prossima stagione sarà tutto nuovo. E allora, basandoci proprio sulle ultime news di calciomercato che stanno circolando in ambiente Milan, noi abbiamo provato ad anticipare la nuova formazione del Milan per la prossima stagione: eccola, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<