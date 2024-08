Milan, il mercato non è chiuso! Boom Di Marzio: “Posso dirvi che…” | News

Il Milan ha pareggiato in extremis alla prima di campionato contro il Torino, ma in casa rossonera tiene sempre banco anche il calciomercato. Già perché, come confermato dalle ultime parole di Ibrahimovic e Furlani, il mercato del Milan non è ancora chiuso. Negli ultimi giorni di questa sessione estiva quindi potrebbero ancora succedere diverse cose, alcune anche decisamente grosse e pesanti. A tal proposito, andiamo a fare il punto sulle ultime news di calciomercato che stanno circolando in ambiente Milan in queste ore con la nostra raffica, in cui abbiamo racchiuso le principali notizie e le voci più importanti. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la prima indiscrezione di mercato per poi scorrerle tutte quante una dopo l'altra <<<