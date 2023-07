Calciomercato Milan / Moncada spiazza tutti: “Ecco chi vuole comprare ora”

1 di 2 Mercato in fermento in casa Milan

Dopo la cessione di Tonali, il calciomercato del Milan è definitivamente decollato. La dirigenza rossonera si è scatenata mettendo a segno parecchi colpi in poco tempo: Sportiello , Romero , Loftus-Cheek , Pulisic e Reijnders . Insomma, davvero niente male. Considerando sempre che il mercato del Milan in entrata è tutt'altro che concluso e che i prossimi acquisti potrebbero arrivare anche a breve.

Ad esempio, Yunus Musah sembra essere sempre più vicino a vestirsi di rossonero. Con l'americano il Milan vuole blindare il proprio centrocampo. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca definitiva. Arnaut Danjuma è un altro nome caldissimo: l'esterno offensivo del Villarreal potrebbe arrivare in prestito.

Per l'attacco in pole position c'è Medhi Taremi, per il quale bisogna trovare la quadra sulle cifre con il Porto. Ma il Milan si starebbe muovendo sotto traccia anche per altri obiettivi di calciomercato, alcuni anche completamente nuovi. Stando alle ultime news infatti, Geoffrey Moncada adesso starebbe pensando a un colpo ad effetto totalmente a sorpresa <<<