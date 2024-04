News Milan – Follia Leao, Romano dà l’annuncio: “Ho saputo che…” | Calciomercato

Parlando del calciomercato del Milan in ottica estiva, molto spesso vi abbiamo sottolineato come un sacrificio eccellente non sia da escludere a priori. Effettivamente c'è la possibilità che il club rossonero finanzi il mercato in entrata con un'altra cessione "alla Tonali". Molto dipenderà anche dagli introiti che il Milan riuscirà ad ottenere anche da questa stagione, soprattutto grazie al cammino in Europa League. Da questo punto di vista, battere la Roma nel doppio confronto europeo e arrivare fino in fondo alla competizione potrebbe fare veramente la differenza.