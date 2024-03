News Milan, non solo Jimenez dal Real Madrid: “Occhio anche a…” / Mercato

Il Milan ha sciolto le riserve sul giovane terzino spagnolo Alejandro Jimenez , che ha ben figurato quando è stato chiamato in causa. Come riferito dall'esperto di mercato Manuele Baiocchini a Sky, i rossoneri sono pronti a riscattare il classe 2005 dal Real Madrid . Ecco quanto riferito dal giornalista.

"Il Milan ha trovato un accordo co il Real Madrid per riscattare Jimenez a cifre un po’ più basse rispetto ai 5 milioni precedentemente pattuiti, ma con i bonus si potrebbero superare i 5 milioni. Il Real Madrid manterrà un diritto di recompra a cifre molto più alte rispetto a quelle concordate la scorsa estate. Jimenez dunque rimane al Milan, ora bisognerà solamente sistemare il contratto del giocatore ma sarà poco più di una formalità. Il tutto avverrà con ogni probabilità dopo Pasqua con un incontro con l'agente del terzino per mettere tutto nero su bianco". Il Milan dunque ha anticipato i tempi per assicurarsi Alejandro Jimenez, ma i discorsi di calciomercato con il Real Madrid potrebbero andare avanti anche per altri nomi. In particolare, ci sarebbero altri due giocatori del Real che sarebbero finiti nel mirino rossonero <<<