Mercato Milan, Ibra è un treno: “Dopo Emerson e Pavlovic prende pure…”

Dopo una partenza in sordina, il mercato del Milan sta rapidamente prendendo quota. Sbloccatosi con il colpo Morata, adesso il club rossonero è deciso a chiudere entro stretto giro di posta anche altri acquisti importanti da regalare a Fonseca. Ibrahimovic e soci hanno una lunga lista di calciomercato sulla quale lavorare. I prossimi innesti, salvo clamorosi colpi di scena, saranno Emerson Royal come terzino destro e Strahinja Pavlovic come centrale mancino. Intanto per il centrocampo si lavora sempre per Fofana, con fiducia e ottimismo nonostante le difficoltà. Sul proprio profilo di X, il noto esperto di calciomercatoAlfredo Pedullà ha fatto il punto proprio su questi nomi in orbita Milan e non solo: ecco le ultime news in merito e occhio alle sorprese <<<