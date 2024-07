Mercato Milan – Ibrahimovic ha deciso: “50 milioni di euro per…” / News

Le notizie per quanto riguarda il mercato del Milan non mancano mai, anche se il club rossonero non ha ancora chiuso per nessuna operazione importante. Né in entrata, né in uscita. Fonseca è pronto e scalpita per iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Milan, attendendo ovviamente news proprio dal calciomercato. La priorità in entrata è ovviamente l'attaccante. Per quanto riguarda Zirkzee non arrivano novità confortanti. Stando a quanto abbiamo raccolto in queste ultimissime ore infatti, in questo momento il Manchester United avrebbe ormai nettamente scavalcato e staccato il Milan per l'olandese. Molto più calda invece la pista che porta a Morata. Ibrahimovic e soci hanno già deciso di voler pagare la clausola rescissoria e non avrebbero problemi nel trovare l'intesa economica anche con lo stesso attaccante spagnolo. L'ultimo ostacolo è proprio convincere l'ex Juve a lasciare l'Atletico Madrid a cui è legatissimo. Ma la chiamata di cui vi abbiamo già parlato di Ibra e la corte sfrenata del Milan lo starebbero pian piano convincendo. In tutto questo però, sempre in queste ore i vertici rossoneri avrebbero preso anche un'altra pesantissima decisione per il mercato <<<