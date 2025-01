Calciomercato Milan – Di Marzio sgancia la bomba: “Fatta l’offerta per…”

Come ben sappiamo, Santiago Gimenez è il grande obiettivo di calciomercato del Milan in questo momento. Ufficializzato l'arrivo di Kyle Walker , adesso il club rossonero vuole concentrarsi sul colpo grosso in attacco e ha scelto il bomber messicano del Feyenoord. Parallelamente a questa pista però, il Milan si muove e lavora anche ad altri obiettivi di mercato decisamente importanti . Ma andiamo con ordine e partiamo dal fronte Gimenez , di cui il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato in diretta su Sky Sport.

Ecco quanto riferito dal giornalista: "Partiamo da una certezza, cioè che Santiago Gimenez ha aperto al Milan. La sua procuratrice Rafaela Pimenta è in Olanda da giorni per cercare di sbloccare la trattativa. I rossoneri hanno già un accordo economico con il giocatore, il Milan ha la forza del sì di Gimenez. Adesso bisogna forzare la mano del Feyenoord, che non ha bisogno di vendere. Bisognerà vedere se il Milan farà un'offerta tanto alta da far crollare il club olandese oppure se alla fine il Diavolo dovrà rivolgersi altrove. Di sicuro ci stanno provando in maniera molto seria". Fronte caldissimo, dunque. Ma, come detto, non c'è solo Santiago Gimenez nel mirino del Milan. Sempre Di Marzio ha infatti sganciato un'altra clamorosa bomba di mercato in diretta Sky: ecco tutti i dettagli <<<