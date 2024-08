Mercato Milan: botti finali per una formazione top! Ecco l’11 da sogno di Fonseca

Finalmente ci siamo, la nuova stagione sta per iniziare con il Milan che sarà impegnato contro il Torino e che intanto lavora agli ultimi colpi di mercato. In realtà, tra uscite e entrate, i rossoneri hanno ancora parecchio da fare sul fronte del calciomercato. Senza escludere possibili colpi di scena e sorprese molto interessanti proprio negli ultimi giorni di mercato, nonostante le dichiarazioni di rito. Gironi che potrebbero portare anche qualche grossa sorpresa in casa Milan. Fofana è stato il quarto colpo dopo Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. Ma la formazione da sogno di Fonseca potrebbe arricchirsi di altri nomi nuovi da qui a fine agosto. E allora adiamola a scoprire questa possibile formazione tipo del Milan di Fonseca per la nuova stagione, con titolari e possibili riserve ruolo per ruolo <<<