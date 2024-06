Mercato Milan – Fonseca si scatena: vuole subito questi 6 colpi top | News

Il Milan ha scelto Fonseca per aprire un nuovo ciclo e adesso dovrà confezionare un calciomercato importante e su misura per il tecnico portoghese. Anche perché il nuovo allenatore rossonero ha già dimostrato di avere alcune idee molto chiare per il mercato estivo del suo Milan. Fonseca vuole caratteristiche ben precise per i vari ruoli da rinforzare e per questo motivo ha già comunicato al club le sue idee e le sue necessità. Insomma, il Milan e Fonseca si confrontano e lavorano in sinergia già da tempo sul mercato per la costruzione della squadra della prossima stagione. A tal proposito, nella lista di calciomercato di Fonseca ci sarebbero almeno 6 colpi di grosso calibro, con profili ben precisi: ecco, uno dopo l'altro, tutti i nomi in lizza <<<