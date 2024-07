Calciomercato Milan, Di Marzio in diretta: “E’ vero, Ibra vuole comprarlo!” / News

1 di 2

Le ultime news in diretta sul mercato del Milan da Di Marzio.

Milan news, mercato in fermento: voci su Adli, tanti obiettivi in entrata

Il calciomercato del Milan deve assolutamente entrare nel vivo e portare risposte concrete che, ad oggi, non sono ancora arrivate. Anche perché c'è tanto da fare, sia per quanto riguarda i nuovi possibili colpi di mercato in entrata, sia per quanto riguarda le possibili partenze.

Un nome chiacchierato in queste ultime ore in uscita è ad esempio quello di Yacine Adli. Il centrocampista francese sarebbe infatti finito nel mirino di alcuni ricchissimi club arabi e qatarioti. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare a Casa Milanun'offerta importante per Adli. Il club rossonero sarebbe disponibile ad ascoltarla, mentre il giocatore preferirebbe rimanere a Milano. Situazione da monitorare.

Per quanto riguarda invece il calciomercato rossonero in entrata, i nomi accostati al Milan sono innumerevoli. Da Fofana a Morata ed Emerson Royal, giusto per citare i più noti e caldi in questo momento. Ma non solo. Già perché Ibrahimovic e soci starebbero lavorando anche su altre piste importanti, come confermato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky: ecco le ultime news <<<