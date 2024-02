Calciomercato Milan, news folle: “Colpo dalla Juve, è circolata questa voce”

Il calciomercato, si sa, è un tema molto fluido e mutevole, che non risponde a nessuna regola logica e che, parecchie volte, può riservare sorprese inaspettate. Il Milan ne sa sicuramente qualcosa e - stando alle ultime news di mercato - potrebbe andare incontro a diverse novità per quanto riguarda la prossima sessione estiva. Già perché nel corso del prossimo calciomercato, il Milan potrebbe cambiare molto, con tante possibili operazioni tanto in entrata, quanto in uscita.