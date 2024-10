Calciomercato, il Milan si scatena: “Colpo deciso! A gennaio arriva…”

Tra buoni colpi e ancora qualche incognita da valutare, si può comunque dire che il calciomercato estivo del Milan sia stato abbastanza soddisfacente. Positivo nel complesso, ma probabilmente ancora incompleto. Quello che il campo ci sta dicendo finora infatti è che questa squadra presenta ancora delle lacune ed è sicuramente troppo corta in alcuni reparti. Ecco perché, come confermano le ultime news di mercato che circolano in ambiente Milan, sono previsti alcuni movimenti già a gennaio. In particolare, i rossoneri avrebbero addirittura già scelto il primo colpo di calciomercato da chiudere a gennaio: ecco tutti i dettagli <<<