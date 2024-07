Mercato Milan | Colpo di scena confermato: “Può dire addio a giorni” / News

Non c'è solo il mercato in entrata ad animare questa sessione estiva del Milan. Certo, le priorità sono alcuni acquisti importanti e infatti stanno circolando parecchie notizie e tanti nomi in orbita rossonera. Da Morata a Pavlovic, fino ad arrivare a Fofana ed Emerson Royal e altri ancora. Bisogna però fare moltissima attenzione anche a chi potrebbe salutare il Diavolo e lasciare Milano durante questa finestra di calciomercato. E le indiscrezioni che abbiamo raccolto in questi giorni ci hanno aiutato a fare ordine rispetto a quello che potrebbe succedere proprio in uscita. Per questo abbiamo realizzato una lista che vi farà capire in pochi secondi lo stato delle cose su tutti i nomi in ballo. Con attenzione particolare anche ad alcune possibili sorprese improvvise. Senza perdere tempo dunque, iniziamo subito a scorrere la lista partendo dal primo nome <<<