Mercato Milan | Maldini si scatena: tre grandi colpi… gratis! / News

Il Milan sta già da tempo ragionando, valutando e preparando le sue prossime mosse di mercato in vista dell'estate che si sta avvicinando. Le strategie del club rossonero in sede di calciomercato saranno varie. Il concetto di base rimarrà quello di puntare prevalentemente su giovani forti e dalle grandissime potenzialità. Le eccezioni, però, non mancheranno.

Già perché, come successo con Ibrahimovic e Giroud, a Milano potrebbero sbarcare anche alcuni big d'esperienza internazionale. Detto questo, non c'è dubbio che il Milan cercherà di approfittare delle occasioni che il mercato metterà a disposizione. Tra queste, ovviamente, ci sono quei giocatori che si svincoleranno a parametro zero al termine della stagione. E, stando alle ultime news di calciomercato, adesso il Milan starebbe puntando in particolare tre grandi nomi <<<