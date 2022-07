Mercato Milan, Maldini scatenato: “Proverà a prendere anche lui!” / News

Il Milan , alla fine, è riuscito a portarsi a casa il grande obiettivo di mercato a lungo inseguito negli ultimi mesi. Paolo Maldini ha puntato Charles De Ketelaere e non l'ha mai mollato, nonostante i rilanci del Bruges. Lo ha marcato stretto, lo ha fatto già innamorare del Milan e ha trattato in maniera serrata con il club belga, riuscendo finalmente a spuntarla ormai qualche ora fa. De Ketelaere è il secondo vero colpo di calciomercato del Milan, ma non sarà di certo l'ultimo.

Maldini e Massara infatti non sono affatto sazi e sono pronti a rilanciare ancora. Bisogna sistemare la difesa per sostituire Romagnoli (Japhet Tanganga è il nome più caldo, ma ce ne sono anche altri in lista). Poi anche il centrocampo. In questo caso, il sogno di mercato del Milan è Renato Sanches. Il PSG è sempre alla finestra ma, finché non affonderà il colpo, i rossoneri avranno la possibilità di arrivare al portoghese. Stando alle ultime news, sarebbe proprio Renato Sanches il giocatore in pole position per la mediana del Diavolo. E poi? Poi il Milan potrebbe mettere anche un'ulteriore e straordinaria ciliegina sulla torta e le ultime notizie di mercato lo confermano <<<