Calciomercato Milan, 2023 col botto: Maldini lavora al grandissimo colpo / News

Arrivano segnali importanti dal Milan sul fronte calciomercato. Le ultime notizie che stanno circolando in orbita rossonera confermano infatti che Maldini e Massara si stanno muovendo eccome. Lontano dai riflettori del mercato e sotto traccia, ma si muovono. E il progetto di crescita continua del Milan verrà portato avanti con ulteriori investimenti anche nel 2023. Su questo, non ci sono tanti dubbi. Gerry Cardinale vuole riportare il club rossonero a primeggiare sia in Italia che in Europa e per farlo si dovrà per forza passare anche da importanti operazioni di calciomercato.