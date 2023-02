Mercato Milan / Maldini tenta il colpo impossibile: “Sì, può arrivare davvero” | News

La grande vittoria del Milan in Champions League contro il Tottenham ha ridato fiducia a tutto l'ambiente rossonero e ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Un segnale forte, anche rispetto a quello che potrà fare in futuro questa squadra. L'obiettivo in campionato è centrare la qualificazione alla prossima Champions, per poi puntare a traguardi ancora più importanti dalla prossima stagione in poi.