Mercato Milan / Maldini prepara un colpaccio: “Ecco chi vuole comprare” | News

Nonostante la prossima sessione estiva di mercato sia ancora lontana, in orbita Milan stanno già circolando davvero tante indiscrezioni e news che raccontano di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Tanti i nomi accostati al club rossonero, alcuni di vecchia data e altri completamente nuovi. L'idea e la strategia di Maldini rimarranno invariate.

Si punterà prevalentemente su giovani di grandissime qualità e prospettive, ma che abbiano già discreta esperienza e che possano dare un contributo sin da subito. Cercando, magari, di evitare il più possibile altri errori di valutazione come quelli commessi nel corso dell'ultimo calciomercato estivo. Il profilo perfetto il Milan l'avrebbe già individuato e, come confermano le ultime notizie, Maldini ci starebbe già lavorando in vista della prossima stagione <<<