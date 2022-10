Calciomercato Milan, Maldini apre la trattativa: “C’è stato l’incontro” | News

Il calciomercato sta tornando ad essere un tema davvero caldissimo in casa Milan , con news e nuove indiscrezioni che sono all'ordine del giorno. L'argomento più scottante, come è facile intuire, è quello relativo a Rafael Leao . Ma nel contempo, il club rossonero si sta occupando anche di altre situazioni in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Sia a gennaio che soprattutto la prossima estate sono attese novità importanti da questo punto di vista. Ma andiamo con ordine.

Rafael Leao, come detto, sarà l'ago della bilancia dei prossimi movimenti di mercato del Diavolo. Maldini sta trattando per cercare di prolungargli il contratto, attualmente in scadenza nel 2024. Una trattativa che, dopo i primi abboccamenti concreti di queste ore, si preannuncia lunga e abbastanza complicata. Dall'altro lato, c'è da dire che un'eventuale cessione di Leao garantirebbe al Milan introiti da capogiro e - di conseguenza - un'enorme libertà d'azione sul mercato. E per quanto riguarda appunto i nuovi acquisti? Sì, il Milan si sta già muovendo anche in questo senso tanto che, sempre in queste ore, Maldini avrebbe avuto un incontro per un suo grande obiettivo di calciomercato <<<