Calciomercato Milan – Maignan ha deciso: arriva l’annuncio sul futuro | News

In casa Milan si respira già aria di futuro. Certo, c'è da concludere una stagione nel migliore dei modi, blindando il secondo posto e cercando l'affondo vincente in Europa League . Ma allo stesso tempo c'è la forte volontà da parte dei vertici rossoneri di costruire un futuro ancor più roseo e, soprattutto, vincente. Ibrahimovic ha questa ambizione e sta già iniziando a lavorare in ottica calciomercato per la prossima stagione. Anche perché i temi da affrontare saranno veramente tanti.

Non solo colpi e mercato in entrata. Occhio anche al tema rinnovi e possibili cessioni, alcune anche eccellenti. In questo senso, il nome più chiacchierato è quello di Mike Maignan. Come riferiscono le ultime news di calciomercato, il portierone del Milan sarebbe diventato l'obiettivo numero uno del Bayern Monaco. I bavaresi infatti vedrebbero in Maignan l'erede perfetto di Neuer e starebbero preparando un affondo importante per lui. E in tutto questo, proprio in queste ore è arrivata una pesantissima notizia sulla decisione di Mike Maignan riguardante il proprio futuro al Milan <<<