Mercato Milan – Lukaku? Clamoroso, Fonseca spiazza tutti: “Lui vuole…” | News

Il Milan è alla disperata ricerca di un nuovo centravanti titolare sul mercato. Joshua Zirkzee è l'obiettivo numero uno, ma sappiamo ormai a memoria come questa pista si sia complicata negli ultimi tempi. Le alternative di calciomercato dell'attaccante olandese, comunque, non mancano. Tantissimi i nomi accostati al Milan e il più recente è quello di Romelu Lukaku, che è tornato all'improvviso fortemente di moda dalle parti di Milanello. Proprio di Lukaku in orbita Milan ha parlato nelle scorse ore il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport: ecco le sue parole <<<