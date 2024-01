Mercato, spunta fuori la lista del Milan: “Ecco chi vogliono comprare” / News

Quello del mercato è un tema caldissimo in casa Milan, sia per quanto riguarda gennaio che il futuro prossimo. E attenzione perché il club rossonero potrebbe nei prossimi mesi cambiare strategie e piani d'azione, in particolar modo in ottica estiva. Sia per motivazione tecniche che a causa dell'abrogazione del Decreto Crescita, il Milan potrebbe infatti concentrarsi con maggior attenzione sul mercato italiano e dunque su vari giocatori che già giocano in Serie A.