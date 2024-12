Calciomercato Milan – Che botta: “Per Leao offrono uno scambio folle” | News

Con la sessione di gennaio ormai alle porte, è chiaro che il calciomercato sia tra i temi più chiacchierati del momento anche in casa Milan. Anche perché, come vedremo in questa nostra rassegna di notizie, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta per quanto riguarda il club rossonero. Sappiamo infatti che il Milan ha diverse necessità di mercato, tra rinnovi pesanti e obiettivi in entrata. Con un occhio però anche a chi potrebbe partire e ad alcune news a sorpresa, come una decisamente clamorosa che riguarda Rafael Leao. Ma non solo perché ci sono novità anche per quanto riguarda Fonseca e il futuro della panchina del Milan. Insomma, tante indiscrezioni, che noi abbiamo appunto raccolto nella nostra consueta raffica di mercato rossonera. Varie flash news da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra: senza indugiare oltre dunque, iniziamo subito con la prima news che riguarda Paulo Fonseca <<<