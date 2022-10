Mercato, non solo Leao: “Il Milan incontra anche Ledure” | News

Come confermano le tante news che stanno circolando negli ultimi giorni in ambiente rossonero, il Milan si sta concentrando sempre di più su alcune questioni di mercato . E proprio queste sono ore importantissime, ricche di impegni e appuntamenti per la dirigenza del Diavolo a Casa Milan.

L'appuntamento più significativo è certamente quello con il clan di Rafael Leao. Un incontro importantissimo, ma che è stato annullato per cause ancora ignote. Non si sa ancora quando andrà in scena il summit, che comunque il Diavolo vorrà fare entro stretto giro di posta. Stando alle ultime news che filtrano in ambiente rossonero, il Milan sarebbe infatti pronto ad uno sforzo davvero senza precedenti per blindare l'attaccante classe '99. Ma c'è di più. Maldini e Massara infatti hanno avuto un altro incontro a Casa Milan che potrebbe avere importanti riflessi sul prossimo mercato <<<