Mercato Milan, bufera Leao: Di Marzio dà l’annuncio in diretta Sky | News

Il Milan vince anche contro lo Spezia, ora l'obiettivo è quello di chiudere bene l'anno solare con le ultime due partite che ci separano dalla sosta per il Mondiale. Sosta che era stata indicata da Maldini come scadenza per arrivare al tanto discusso rinnovo di Rafael Leao. Il Milan avrebbe voluto chiudere prima del Mondiale, ma ormai appare abbastanza chiaro che non sarà così.