Mercato Milan, non solo Leao: 4 possibili addii, rischia pure un big | News

Non solo colpi di mercato in entrata per il Milan. Il club rossonero, come è normale che sia, dovrà operare anche in uscita con oculatezza e decisione. Per questo Maldini, Massara e Pioli hanno già iniziato a valutare diverse situazioni in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Anche perché per comprare ancora, servirà pure vendere.