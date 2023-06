Calciomercato, Milan scatenato: dopo Kamada, altro colpo da 20 milioni | News

Il primo colpo di calciomercato del Milan in vista della prossima stagione sarà Daichi Kamada. Non ci sono più particolari dubbi. L'affare - chiuso già da Maldini e Massara - aveva subito dei rallentamenti quando l'ex duo del mercato rossonero è stato esonerato. Pioli però ha dato il suo ok al giapponese, che piace per qualità, caratteristiche e duttilità.