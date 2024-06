Mercato Milan – Spunta un’idea folle in attacco: “Contatti avviati!” / News

Di carne al fuoco ce n'è veramente tanta per quanto riguarda il mercato del Milan. La caccia al nuovo centravanti titolare è la priorità assoluta, ma nel frattempo i vertici rossoneri portano avanti anche altri discorsi paralleli. A centrocampo, ad esempio, occhio alla possibile cessione di Bennacer, corteggiato in Arabia. Da lì potrebbe arrivare a breve una super offerta, sia per il Milan che per il regista algerino. Al posto di Bennacer poi il Milan vorrebbe mettere un mediano fisico e di equilibrio in mezzo al campo. Rabiot rimane il sogno di calciomercato, mentre si registrano passi avanti per Fofana del Monaco. Da quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe disposto a offrire ben 25 milioni di euro per Fofana e le parti sarebbero vicine. E in attacco, invece? Manca il centravanti, certo, ma occhio a una clamorosa indiscrezione totalmente a sorpresa che è spuntata all'improvviso proprio in queste ore che riguarda un nome tutto nuovo <<<