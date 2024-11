Calciomercato Milan – Ibra spiazza tutti: studia uno scambio da urlo! | News

Tra il mercato di gennaio e quello della prossima estate, il Milan potrebbe muovere diverse pedine tanto in uscita quanto in entrata. A tal proposito, come sempre, sono diverse le news e le indiscrezioni di calciomercato che riguardano il club rossonero. In questa nostra raffica andiamo dunque a fare il punto sulle ultime notizie più grosse e importanti con diverse flash news, da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Senza perdere altro tempo allora, iniziamo subito con la prima novità <<<