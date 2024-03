Calciomercato Milan, Ibra scatenato: “Milinkovic più altri 2 colpi folli!” / News

1 di 2

Ibrahimovic prepara il mercato del Milan

Calciomercato Milan, news su Milinkovic-Savic e non solo.

Inutile ripeterlo per l'ennesima volta: Ibrahimovic sarà il "deus ex machina" del prossimo calciomercato del Milan. Le scelte e le decisioni principali, sia sull'allenatore che sul mercato, passeranno appunto dallo svedese che, incaricato personalmente e direttamente da Cardinale, avrà un ruolo centralissimo nelle strategie rossonere. Zlatan vuole fare la differenza. E per questo starebbe già lavorando a qualcosa di veramente grande per il Milan, come confermano le ultime news di casa rossonera.

Parlando appunto di panchina e di calciomercato, occhio alle clamorose indiscrezioni riportate da Calcio Style. Secondo i colleghi, i colloqui relativi al mercato tra Ibrahimovic e Antonio Conte avrebbero portato a un nome eccezionale per il centrocampo, quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il gigante serbo, attualmente in forza all'Al-Hilal, starebbe spingendo per tornare in Italia. Ed è per questo che, sempre secondo Calcio Style, ci sarebbero già state delle telefonate tra Ibrahimovic e Mateja Kezman, agente di Milinkovic. Una suggestione tanto folle quanto clamorosa, ma non è ancora tutto.

Oltre al Sergente infatti, Ibrahimovic starebbe battendo anche altre piste importantissime e di livello internazionale per il prossimo mercato del Milan. In particolare, nel mirino del dirigente rossonero sarebbero infatti finiti anche altri due grandissimi obiettivi in vista della prossima estate: ecco di chi si tratta <<<