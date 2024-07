Mercato Milan, non solo Morata! Pellegatti svela: “Mi dicono che…” / News

Sia Zlatan Ibrahimovic che Paulo Fonseca hanno sottolineato come l'attaccante sia la priorità assoluta, ma questa non è una grande notizia. Ibra ha confermato però che l'obiettivo Zirkzee è praticamente sfumato e che ora si punterà forte su un "Mister X". Ogni indizio, in questo momento, porta ad Alvaro Morata, con cui effettivamente c'è una concreta trattativa in corso. Ma non sono escluse sorprese. Come non è affatto escluso - come noi vi stiamo raccontando ormai da settimane - che il Milan possa acquistare ben due nuovi centravanti da consegnare a Fonseca. Lo stesso Ibrahimovic ha fatto capire che il doppio colpo è possibile. Detto questo dunque, attenzione particolare meritano le parole del noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, che su YouTubeha svelato alcune news decisamente interessanti sul calciomercato del Milan <<<