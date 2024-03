Calciomercato Milan, Ibra ha deciso: “Ha dato l’ok al primo colpaccio!” / News

Se c'è una sicurezza in vista del prossimo futuro è che Zlatan Ibrahimovic sarà la figura fondamentale e principale delle strategie del Milan, anche sul fronte del calciomercato. Ibra avrà parecchio potere decisionale, praticamente ogni scelta (dal capitolo allenatore fino al mercato) passerà da lui e dalle sue idee. E di decisioni importanti da prendere ce ne saranno veramente parecchie. Lo svedese vorrebbe rivoluzionare sotto molti aspetti il club rossonero, plasmandolo a sua immagine e somiglianza. Parlando nello specifico del calciomercato del Milan, stando alle ultime notizieIbrahimovic avrebbe dato il suo fondamentale via libera per puntare forte su un grandissimo obiettivo rossonero: ecco tutti i dettagli <<<