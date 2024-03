Mercato Milan, Ibrahimovic vuole un colpo da paura: “E’ fortissimo” / News

Zlatan Ibrahimovic , Geoffrey Moncada e soci non vogliono perdere tempo e si stanno già muovendo su diversi fronti di mercato per il Milan del prossimo futuro. Ecco perché anche in queste ultime ore sono arrivate diverse notizie di calciomercato che riguardano il club rossonero. Il noto giornalista di fede milanista Andrea Longoni ha fatto il punto su alcune di queste indiscrezioni tramite il proprio canale YouTube. Partiamo dalla prima, che riguarda un possibile colpo di prospettiva abbastanza interessante.

"Per quanto riguarda la difesa arrivano importanti conferme per Aaron Anselmino, che piace al Milan ma anche al Manchester United. Difensore centrale del Boca che tra un mese compirà 19 anni e che ha il contratto in scadenza a dicembre 2028. Se ne parla un gran bene. Vedremo se Anselmino potrà essere una "Moncadata". Ma c'è un'altra indiscrezione che sta circolando in queste ore, una notizia di mercato fantastica per il Milan". Il giornalista ha quindi continuato, commentando la seconda voce di calciomercato che riguarda un possibile colpaccio del Milan <<<