Mercato Milan – Terremoto Ibrahimovic: “Ecco cosa vuole fare ora” / News

Il calciomercato del Milan non è ancora chiuso. Lo dimostrano le tante news e i movimenti che il club rossonero sta continuando a fare sul mercato. Oltre alle voci su Rafael Leao e il Barcellona - che abbiamo già allontanato come ipotesi - ci sono anche altri temi aperti. Kalulu proprio in queste ore è passato alla Juventus, mentre l'infortunio di Morata sta facendo ragionare il Milan sul da farsi in attacco. Poi c'è il giovane gioiello olandese classe 2005 Silvano Vos che sarebbe sempre più vicino e che avrebbe già trovato l'accordo con il Milan. E poi ancora, i possibili colpi di scena di fine mercato oltre che un ulteriore innesto a centrocampo, con il nome di Koné sempre in cima alla lista di calciomercato di Ibrahimovic. Ma per pensare a tutto questo, il Milan ha anche estremo bisogno di cedere ancora. E Ibra, a tal proposito, avrebbe ben chiari i nomi da tagliare immediatamente. Facciamo dunque il punto - caso per caso - su tutti i giocatori in uscita nel nostro borsino, con tutte le percentuali aggiornate nome per nome: partiamo dal primo <<<