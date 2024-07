Calciomercato Milan: Ibra cambia idea! Ecco chi vuole comprare ora | News

Tra gli obiettivi di calciomercato del Milan, come ben sappiamo, c'è anche un altro attaccante oltre a Morata. Per il momento hanno la priorità altri colpi di mercato (soprattutto a centrocampo dopo che la difesa sarà sistemata con gli arrivi di Pavlovic ed Emerson Royal). Ma l'attaccante rimane comunque tra le cose che il Milan ha messo in preventivo di dover fare da qui a fine agosto. E nella lista rossonera ci sono in effetti diversi nomi, tra vecchi pallini, obiettivi concreti e possibili sorprese. E, a proposito di sorprese, nelle ultime ore alcune percentuali sarebbero cambiate nel borsino di calciomercato del Milan per il reparto offensivo. Facciamo dunque il punto su tutti i nomi in ballo, scorrendoli tutti uno dopo l'altro da quello più lontano a quello che ad oggi è diventato quello più probabile: partiamo subito con la carrellata <<<