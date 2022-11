Calciomercato Milan, conferme sul grande colpo. Poi un nome a sorpresa | News

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte, se il Milan vorrà concludere qualche affare sarà fondamentale muoversi per tempo. E in effetti, i vertici rossnoeri sono già da tempo in azione su diversi fronti. Ma cosa potrebbe servire nell'immediato ai rossoneri? Sappiamo che in programma c'è un grande colpo in attacco, ma il centravanti titolare del futuro arriverà con ogni probabilità in estate. Per il mercato di metà stagione invece si darà la caccia alle occasioni, con un occhio attento soprattutto al reparto dei trequartisti.