Mercato Milan | Bomba improvvisa: Furlani sogna un colpo quasi impossibile

Non c'è tempo da perdere: il Milan lo sa bene e per questo i dirigenti rossoneri sarebbero già all'opera in vista delle prossime sessioni di mercato. Finestre durante le quali il Milan dovrà cercare di completare ancora la propria rosa, con colpi di calciomercato molto mirati e precisi. Pioli, Furlani e Moncada si stanno basando su quanto si sta vedendo in campo in questo avvio di stagione per individuare le necessità e gli obiettivi per il prossimo futuro.