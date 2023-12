Mercato Milan, Furlani lavora a 2 colpi eccezionali: arrivano a gennaio / Raffica

Il nuovo anno è ormai dietro l'angolo e porterà subito in dote una nuova sessione di mercato che per il Milan sarà decisamente importante. Già perché questa prima parte di stagione, tra i tantissimi infortuni e alcune lacune palesatesi nella rosa rossonera, ha sottolineato ai vertici del club l'importanza e la necessità di intervenire in maniera forte e concreta durante il prossimo calciomercato di gennaio.

Ecco perché in questi ultimi giorni si stanno accavallando davvero tantissime news di mercato, tra obiettivi possibili, suggestioni e anche qualche possibile sorpresa. Per fare il punto su tutte le indiscrezioni che stanno circolando in ambiente rossonero in queste ore dunque, vi riproponiamo la nostra consueta raffica di calciomercato: tante flash news, da leggere e sfogliare rapidamente una dopo l'altra. Senza indugiare oltre quindi, partiamo subito con la prima notizia <<<