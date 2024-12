Calciomercato, il Milan sogna questa formazione per il 2025: è fortissima!

Se il Milan vuole veramente ambire a grandi traguardi e ai massimi obiettivi sia in Italia che in Europa come annunciato a più riprese dai vertici del club, allora dovrà assolutamente affidarsi alle prossime sessioni di calciomercato per alzare sensibilmente l'asticella. Per questo nelle prossime sessioni di mercato sono attesi diversi movimenti sia in uscita che in entrata, alcuni anche molto importanti, che potrebbero cambiare notevolmente la fisionomia di questa squadra. Già a gennaio qualcosa si muoverà, poi in estate verrà fatto il grosso del calciomercato rossonero. Ma in questo senso il 2025 potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per il Milan. I rossoneri infatti sognano di mettere in piedi una nuova formazione molto forte, che noi abbiamo provato ad immaginare basandoci sulle ultime news e sulle recenti indiscrezioni di mercato. Andiamo dunque a scoprire come potrebbe diventare il Milan del prossimo futuro: ecco la nuova formazione rossonera, con possibili titolari e riserve ruolo per ruolo <<<