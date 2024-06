Mercato Milan, Fonseca ha scelto il primo colpo: “Ha chiesto di comprare…” / News

Come vi avevamo anticipato già nei giorni scorsi, Paulo Fonseca si sta già occupando del suo nuovo Milan e starebbe già progettando i primi movimenti di calciomercato da fare. Il tecnico portoghese, che già dovrà affrontare una piazza che non lo accoglierà molto calorosamente, vuole un mercato importante, soprattutto nella scelta di alcune caratteristiche. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Fonseca considera quella del Milan una squadra già attrezzata per competere per i vertici della classifica e pensa di poter riportare i rossoneri ai primissimi posti in campionato. Per farlo, però, ha chiesto alla società uno sforzo in sede di calciomercato per un colpo ben preciso.