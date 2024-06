Calciomercato Milan | Terremoto Fonseca: “Decisione pesantissima” / News

Paulo Fonseca è pronto a prendere le redini del Milan , ma anche del calciomercato rossonero. In questi giorni vi abbiamo ampiamente raccontato dei progetti del nuovo allenatore del Milan per quanto riguarda il mercato in entrata. Come vedremo più avanti infatti, Fonseca avrebbe già le idee molto chiare su cosa fare e avrebbe già indicato alcuni acquisti prioritari alla dirigenza rossonera . Ma non solo.

Già perché l'allenatore portoghese - a discapito di alcune voci - avrà parecchia voce in capitolo, anche su chi non dovrà fare più parte del suo nuovo progetto tecnico. O su chi, anche tra i big, sarebbe più sacrificabile di altri. Insomma, attenzione anche al calciomercato in uscita del Milan. E, proprio a tal proposito, il ribaltone in casa rossonera potrebbe essere fragoroso. Ecco perché oggi abbiamo realizzato una serie di grafiche per fare il punto sul reale stato delle cose ad oggi su chi potrebbe veramente salutare il Milan in estate: iniziamo subito dal primo nome per poi scorrerli via via tutti quanti <<<