Calciomercato Milan: Fofana c’è, ma Ibra sogna un altro colpaccio da urlo / News

Lo ha ribadito anche Fonseca subito dopo la vittoria nel Trofeo Berlusconi del suo Milan contro il Monza: Fofana è il grande obiettivo di calciomercato per la mediana rossonera. Moncada ci sta lavorando senza sosta, con convinzione e con ottimismo, ma soprattutto con in mano il sì del giocatore. La distanza tra domanda e offerta si è assottigliata: il Monaco sa che non potrà ricavare i 30/35 milioni richiesti inizialmente e il Milan si è spinto fino a 20 milioni. L'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita potrebbe rappresentare l'espediente giusto per arrivare a dama e chiudere il colpo Fofana. Nel frattempo però occhio anche a un altro nome che rappresenterebbe il vero sogno proibito di mercato del Milan e di Ibrahimovic <<<