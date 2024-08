Mercato Milan – Clamoroso colpo di scena: “Si valuta questo scambio!” / News

Tanta, anzi tantissima carne al fuoco per quanto riguarda il mercato del Milan . Presi Morata e Pavlovic , ora è il turno di Emerson Royal . La trattativa è in chiusura, con i rossoneri che nelle ultime ore avrebbero ritoccato l'offerta al Tottenham con l'intento di arrivare alla fumata bianca. Mossa simile anche per Fofana , con il Monaco che tiene duro e il Milan sempre in fortissimo pressing. Moncada è forte della volontà del giocatore e punta su questa per arrivare a dama.

Oltre a Fofana poi, per il centrocampo c'è sempre anche il nome di Samardzic, che piace tantissimo a Fonseca. Il Milan avrebbe un accordo di massima con il papà-agente del serbo, ma la distanza con l'Udinese è ancora ampia. E poi c'è Tammy Abraham, individuato come il profilo perfetto per completare l'attacco rossonero. In questo contesto, proprio in queste ore sta rimbalzando un'indiscrezione di calcimercato che parla di un possibile scambio a sorpresa che il Milan potrebbe seriamente prendere in considerazione: ecco tutti i dettagli <<<