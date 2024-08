Calciomercato, il Milan prepara un finale di fuoco: “Dopo Fofana arriva…” | News

Siamo alle battute finali per Fofana al Milan, con i rossoneri che stanno stringendo proprio in queste ore per quella che è la grande priorità di calciomercato in questo momento. Fofana è l'obiettivo numero uno del mercato del Milan. Per questo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno valutando un ennesimo rilancio aggiungendo ai 20 milioni di euro già offerti altri 4/5 milioni di bonus legati ai trofei conquistati. Dal canto suo, Fofana sta pressando il Monaco affinché il club francese lo lasci partire entro breve in direzione Milano. Le sensazioni sono molto positive e regna ottimismo in casa Milan sul fronte Fofana. Ma il calciomercato rossonero è pronto a riservare anche altre importanti sorprese da qui a fine agosto. Anzi, il rush finale del mercato del Milan potrebbe veramente infuocarsi: ecco, uno per uno, tutti i colpi che potrebbero arrivare dopo Fofana <<<